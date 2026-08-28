menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kodam Jaya Bantu Polri Menghalau Demonstran di Depan Gedung DPR/MPR/DPD RI

Kodam Jaya Bantu Polri Menghalau Demonstran di Depan Gedung DPR/MPR/DPD RI

Kodam Jaya Bantu Polri Menghalau Demonstran di Depan Gedung DPR/MPR/DPD RI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi, S.H., memimpin langsung prajurit Kodam Jaya dalam menyekat dan menghalau pergerakan massa yang berdemonstrasi atau berunjuk rasa dari kawasan Gedung DPR/MPR RI menuju arah Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (28/8/2026). Foto: Pendam Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi, S.H., memimpin langsung prajurit Kodam Jaya dalam menyekat dan menghalau pergerakan massa yang berdemonstrasi atau berunjuk rasa dari kawasan Gedung DPR/MPR RI menuju arah Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (28/8/2026).

Brigjen Iswan Nusi mengatakan langkah persuasif dan terukur ini untuk memberikan perbantuan personel kepada pihak Kepolisian RI dalam memelihara stabilitas keamanan wilayah.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar koridor Jalan Gatot Subroto dan kawasan arteri pendukungnya.

Baca Juga:

Asops Kasdam Jaya menyampaikan pengamanan ini mengedepankan pendekatan humanis agar situasi ketertiban masyarakat tetap terpelihara dan aktivitas jalan raya di sekitar titik aksi kembali normal.

"Kehadiran prajurit Kodam Jaya di lapangan adalah wujud sinergi TNI-Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, meminimalisir potensi gangguan keamanan, serta memastikan ketertiban lalu lintas di sepanjang jalur utama tetap terjaga," ujar Asops Kasdam Jaya.

Dia mengatakan penyekatan dan pendorongan massa menuju arah Slipi berlangsung aman dan terkendali tanpa gesekan berarti, dengan koordinasi ketat antara unsur TNI dan Kepolisian di lapangan.(fri/jpnn)

Baca Juga:

Asops Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi memimpin langsung prajurit Kodam Jaya dalam menghalau pergerakan massa unjuk rasa dari kawasan Depan DPER ke Slipi.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI