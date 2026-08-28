Kodam Jaya Bantu Polri Menghalau Demonstran di Depan Gedung DPR/MPR/DPD RI
jpnn.com, JAKARTA - Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi, S.H., memimpin langsung prajurit Kodam Jaya dalam menyekat dan menghalau pergerakan massa yang berdemonstrasi atau berunjuk rasa dari kawasan Gedung DPR/MPR RI menuju arah Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (28/8/2026).
Brigjen Iswan Nusi mengatakan langkah persuasif dan terukur ini untuk memberikan perbantuan personel kepada pihak Kepolisian RI dalam memelihara stabilitas keamanan wilayah.
Selain itu, untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar koridor Jalan Gatot Subroto dan kawasan arteri pendukungnya.
Asops Kasdam Jaya menyampaikan pengamanan ini mengedepankan pendekatan humanis agar situasi ketertiban masyarakat tetap terpelihara dan aktivitas jalan raya di sekitar titik aksi kembali normal.
"Kehadiran prajurit Kodam Jaya di lapangan adalah wujud sinergi TNI-Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, meminimalisir potensi gangguan keamanan, serta memastikan ketertiban lalu lintas di sepanjang jalur utama tetap terjaga," ujar Asops Kasdam Jaya.
Dia mengatakan penyekatan dan pendorongan massa menuju arah Slipi berlangsung aman dan terkendali tanpa gesekan berarti, dengan koordinasi ketat antara unsur TNI dan Kepolisian di lapangan.(fri/jpnn)
Asops Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Iswan Nusi memimpin langsung prajurit Kodam Jaya dalam menghalau pergerakan massa unjuk rasa dari kawasan Depan DPER ke Slipi.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
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