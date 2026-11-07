Kodam Rinambora Dibentuk, Gubernur Lalu Iqbal Dorong Rekrutmen TNI Jalur Pesantren

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan agar TNI memberikan kuota khusus bagi alumni pondok pesantren dalam penerimaan prajurit baru.

Usulan tersebut disampaikan menyusul rencana rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan personel di sejumlah satuan baru TNI.

Gubernur Lalu Iqbal menyampaikan gagasan tersebut dalam acara Doa Bersama Peresmian Kodam XXX/Rinambora, Jumat, 6 November 2026.

Menurut dia, alumni pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi prajurit TNI karena pendidikan pesantren tidak hanya membekali santri dengan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk kedisiplinan, karakter, dan akhlak.

“Ke depan TNI akan membutuhkan banyak personel baru, baik untuk pengisian Kodam maupun Batalyon Teritorial Pembangunan. Saya berharap momentum ini juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak kita yang merupakan lulusan pondok pesantren,” kata Iqbal.

TNI direncanakan melakukan rekrutmen personel dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) yang direncanakan hadir di setiap kabupaten.

Selain itu, kebutuhan prajurit juga meningkat seiring pengisian enam Kodam baru, termasuk Kodam XXX/Rinambora.

Menurut Iqbal, kebutuhan personel tersebut menjadi kesempatan untuk membuka jalur pengabdian yang lebih luas bagi lulusan pesantren.