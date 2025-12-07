Kodam XV/Pattimura Memastikan Prajurit TNI AD Serda Charles Telehala Tewas Gantung Diri

jpnn.com - Kodam XV/Pattimura Maluku memastikan prajurt TNI AD asal Ambon bernama Serda Charles Telehala yang meninggal di Balikpapan, tewas akibat gantung diri.

Kesimpulan itu dibuat berdasarkan hasil penyelidikan resmi yang dilakukan oleh otoritas berwenang di wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Heri Krisdianto menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhum, namun menegaskan bahwa penanganan perkara berada sepenuhnya di Kodam VI/Mulawarman, tempat kejadian berlangsung.

"Perlu kami tegaskan bahwa penyelidikan atas kasus ini telah dilaksanakan secara komprehensif oleh satuan yang berwenang, yaitu dari Kodam VI/Mulawarman. Hasil penyelidikan menyimpulkan meninggalnya Serda Charles Telehala murni karena bunuh diri," kata Kapendam di Ambon, Sabtu (6/12/2025).

Dia menyampaikan informasi tersebut setelah munculnya beragam spekulasi tentang penyebab meninggalnya Serda Charles.

Penegasan Kapendam XV/Pattimura tersebut merujuk Laporan Hasil Penyelidikan Nomor R/886/X/2024, yang menyatakan penyebab kematian adalah gantung diri.

Kesimpulan itu diperkuat hasil pemeriksaan autopsi oleh Tim Forensik yang dipimpin dr. Heryadi Bawono Putro, yang menemukan indikasi kematian akibat "Incomplete Hanging" atau gantung diri posisi terduduk.

Menanggapi permintaan keluarga untuk dilakukan autopsi ulang, Kapendam menjelaskan adanya Surat Tanggapan dari Puspom TNI AD Nomor R/1316/XI/2025.