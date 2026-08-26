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Kode Keras, Bro, Andre Rosiade Mau Maju Jadi Waketum PSSI

Kode Keras, Bro, Andre Rosiade Mau Maju Jadi Waketum PSSI
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Presiden Semen Padang Andre Rosiade. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Semen Padang Andre Rosiade membuka peluang ikut memperebutkan kursi pimpinan PSSI pada 2027.

Namun, dia ingin membuktikan kemampuannya di Sumatera Barat dan membawa Kabau Sirah kembali ke Super League lebih dulu.

Andre berencana maju dalam pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumatra Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober atau paling lambat November 2026.

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Baginya, jabatan tersebut bisa menjadi tahap awal untuk membangun rekam jejak sebelum melangkah lebih jauh.

"Asprov Sumbar dulu, lalu kami tunjukkan kinerja dulu, baru bicara pemilihan. Kalau kami enggak punya prestasi ngapain maju? Itu prinsip dasarnya," kata Andre seusai lauching tim tadi malam.

Dia juga ingin menunjukkan hasil konkret lewat Semen Padang. Musim ini, Kabau Sirah ditargetkan menjadi juara Championship 2026/2027 agar bisa kembali tampil di Super League pada musim 2027/2028.

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"Mudah-mudahan dengan kami bekerja Semen Padang berprestasi, mungkin ada kemungkinan saya maju di kontestasi pada Juli 2027. Tunggu saja," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka kemungkinan Andre naik ke panggung sepak bola nasional.

Presiden Semen Padang Andre Rosiade membuka peluang maju menjadi Waketum PSSI pada pemilihan 2027.

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