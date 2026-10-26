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Kok Bisa Arema FC Menang 4-0 dari Dewa United? Ternyata Ada Masa-Masa Sulit

Kok Bisa Arema FC Menang 4-0 dari Dewa United? Ternyata Ada Masa-Masa Sulit
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Skuad Arema FC bersukacita. Foto: aremafc

jpnn.com - MALANG - Arema FC yang sedang terpuruk dan dalam masa transisi kepelatihan tampil gila di pekan ke-7 Super League.

Menjamu Dewa United di Stadion Kanjuruhan, Senin (25/10) sore, Arema FC menang 4-0. Sebelum laga itu, Dewa United belum pernah kalah.

Pelatih interim Arema FC Andre Caldas membeberkan kunci sukses timnya memenangi laga tersebut.  

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Caldas mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan mudah buat timnya di menit-menit awal.

Dewa United sempat memberikan tekanan ketat dan penguasaan bola timnya sempat terganggu.

"Di awal pertandingan kami sempat mengalami masa-masa sulit. Namun, yang paling penting adalah pemain tidak panik. Kami meminta mereka untuk tenang, sabar, dan percaya pada strategi yang disiapkan," ujarnya.

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Dia menuturkan bahwa gol pertama menjadi titik balik permainan.

Setelah itu, Arema FC mampu tampil lebih dominan, mengontrol jalannya laga, hingga akhirnya menyarangkan empat gol tanpa balas (clean sheet).

Arema FC meledak di pekan ke-7 Super League. Menjamu Dewa United, tuan rumah menang 4-0.

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