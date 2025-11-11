menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kok Bisa Borneo FC 10 Kali Main 10 Menang di Super League?

Kok Bisa Borneo FC 10 Kali Main 10 Menang di Super League?

Kok Bisa Borneo FC 10 Kali Main 10 Menang di Super League?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Empat pilar asing Borneo FC (dari kiri) Christophe Nduwarugira, Mariano Peralta, Maicon Souza, dan Juan Villa. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda menjadi fenomena tersendiri di Super League musim ini.

Setelah sepuluh kali pertandingan, Pesut Etam -julukan Borneo FC, selalu menang.

Di awal musim, banyak yang menganggap itu biasa, karena Borneo FC tim dengan pemain-pemain berkualitas dan belum menjumpai lawan sepadan (tim besar).

Baca Juga:

Namun, setelah menghantam PSIM Yogyakarta saat bertandang, Borneo FC makin menakutkan.

Kok Bisa Borneo FC 10 Kali Main 10 Menang di Super League?flashscore

Borneo FC memamerkan permainan yang seimbang. Kuat bertahan, tajam saat menyerang. 

Baca Juga:

Persija dan Dewa United pun ikut menjadi korban.

Komposisi pemain Borneo FC bisa dibilang paling seimbang di Super League musim ini.

Borneo FC Samarinda memimpin klasemen Super League dengan sempurna, lihat daftar 10 korbannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI