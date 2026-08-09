Kok Bisa Seskab Teddy Termasuk Menteri Berkinerja Terbaik?

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk jajaran menteri dengan persepsi kinerja terbaik berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Pengamat Forum Geopolitika Nusantara Irsyad Mohammad menilai posisi Seskab Teddy tersebut tidak lepas dari kombinasi popularitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Menurut Irsyad, popularitas menjadi faktor penting karena publik akan lebih mudah menilai kinerja figur yang sudah dikenal.

“Purbaya jadi menteri paling terbaik kinerjanya karena dia tampil dan cukup vokal di publik, walhasil publik pun tahu kinerjanya. Seskab Teddy masuk nominasi menteri dengan kinerja terbaik di urutan nomor dua karena popularitasnya nyata di masyarakat,” ujar Irsyad dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (9/8).

Berdasarkan survei IPO, Teddy menempati posisi kedua dalam persepsi kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih dengan tingkat kepuasan 33,5 persen.

Teddy hanya berada di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memperoleh 42,8 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di posisi ketiga dengan 32 persen.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan persepsi publik terhadap menteri yang dinilai bekerja baik memiliki keterkaitan dengan tingkat popularitas masing-masing figur.

“Menteri Purbaya menempati posisi teratas, kemudian Seskab Teddy Indra Wijaya pada posisi kedua,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).