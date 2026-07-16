menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudah

Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudah

Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thomas Tuchel, pria Jerman yang melatih Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA - Inggris mencetak gol lebih dahulu pada laga versus Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Pasukan Tiga Singa lalu mati-matian ingin mempertahankan keunggulan mereka.

Pelatih Inggris berkebangsaan Jerman Thomas Tuchel membuat perubahan susunan pemain dan strategi untuk membangun tembok pertahanan di depan gawang demi menjaga keunggulan.

Baca Juga:

Namun, Argentina comeback, menyamakan kedudukan dan berbalik unggul.

Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudahfifa

Inggris kehilangan kesempatan untuk kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966.

Baca Juga:

Kenapa semua itu bisa terjadi? Tuchel sendiri yang menjawabnya; mudah.

“Mereka memenangi banyak duel udara dan terus melakukan umpan silang. Jadi, kami beralih ke formasi lima bek untuk menutup celah di dalam dan lebih kuat di udara,” kata Tuchel.

Hasil pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Inggris vs Argentina 1-2. Inggris unggul duluan, lalu...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI