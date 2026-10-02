Kok, Malaysia Bisa Bantai Singapura 6-0? Ada yang Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Malaysia membantai Singapura dengan skor 6-0 pada pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis.

Hasil itu membuat Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku kaget.

Pertandingan Malaysia dan Singapura berlangsung bersamaan dengan laga Indonesia melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang berakhir untuk kemenangan sang tuan rumah dengan skor 9-2.

"Kami tahu apa yang terjadi dalam pertandingan lainnya. Kami hanya tidak tahu bagaimana mungkin Malaysia bisa mengalahkan Singapura 6-0," kata Herdman pada jumpa pers di SUGBK, Kamis.

Herdman mengaku terkejut karena hasil akhir Malaysia dengan Singapura di luar prediksinya, karena sebelumnya pertemuan antara kedua tim biasanya berakhir dengan skor tipis.

"Kalau melihat sejarah pertemuan mereka, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya skornya 1-1, 2-1, atau 2-0. Skor terbesar sebelumnya adalah 4-1," kata pelatih asal Inggris itu.

Herdman kemudian menceritakan situasi di lapangan ketika dirinya memberi tahu para pemain bahwa Indonesia masih membutuhkan satu gol lagi untuk memastikan posisi mereka di klasemen.

Menurut dia, bek timnas Indonesia Elkan Baggott sempat mengira ucapan tersebut merupakan bagian dari permainan psikologis atau taktik.