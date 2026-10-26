Kok, Soal TKA Panjang-panjang? Ya Memang Begitu

jpnn.com - JAKARTA – Soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) menyesuaikan dengan model tes Programme for International Student Assessment (PISA), termasuk penggunaan soal dengan bacaan panjang untuk mengukur kemampuan akademik murid.

Demikian dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti seusai meninjau pelaksanaan TKA gelombang pertama hari pertama di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (26/10).

“Kami juga menyampaikan tes TKA ini kami sesuaikan dengan model tes PISA. Jadi model tes PISA,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Dia mengatakan karakteristik soal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah soal TKA memiliki bacaan panjang, sebagaimana sempat dikeluhkan peserta pada pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Kalau kemudian ada tahun lalu yang complain, kok, soalnya panjang-panjang, ya memang begitu,” ujar Mendikdasmen.

Menurut Mendikdasmen, TKA merupakan tes terstandar yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.

Soal-soal TKA, kata dia, dirancang dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk mengukur kemampuan akademik murid secara lebih objektif.

Ia menjelaskan variasi tingkat kesulitan soal, mulai dari kategori mudah hingga sulit, merupakan bagian dari teori evaluasi yang digunakan dalam penyusunan instrumen penilaian.