KOKAM Sesalkan Tindakan Berlebihan Polisi saat Menggeledah Ponpes di Sukoharjo

jpnn.com - Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Elli Oschar menyoroti tindakan polisi menggeledah Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Kami sangat menyayangkan peristiwa dugaan tindakan berlebihan oleh oknum aparat kepolisian dalam penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an," kata Elli dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/11/226).

Dia mengatakan apabila benar terjadi tindakan pendobrakan, intimidasi, perlakuan tidak patut terhadap santriwati di bawah umur, serta penyitaan barang tanpa prosedur hukum yang semestinya, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan profesional.

"Sangat disayangkan apabila tindakan oknum aparat justru mencederai semangat dan tagline 'Polisi Bersama Masyarakat' yang selama ini digaungkan oleh Kapolri," ujarnya.

Elli menyebut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dijaga melalui tindakan nyata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, KOKAM menegaskan tindakan persekusi atau perusakan terhadap warung makan milik warga yang diduga dilakukan oknum tertentu dengan mengatasnamakan agama, juga tidak dapat dibenarkan.

"Tidak boleh ada kelompok mana pun yang merasa berhak melakukan tindakan main hakim sendiri di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Hukum harus berdiri tegak dan berlaku bagi siapa pun, tanpa pandang bulu," tutur Elli.

Oleh karena itu, Elli meminta agar dua persoalan ini diusut secara tuntas, objektif, dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran oleh oknum kepolisian, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.