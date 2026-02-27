Koko Erwin Penyuap Eks Kapolres Bima Ditembak Kakinya saat Ingin Kabur

jpnn.com, JAKARTA - Terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, setelah ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada Kamis (26/2). Ia ditangkap ketika hendak menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal.

"Sudah (di Gedung Bareskrim Polri)," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso di Jakarta, Jumat (27/2).

Erwin merupakan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba dan pemberian suap miliaran rupiah kepada mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

Berdasarkan video yang diterima, Erwin tampak berjalan pincang dan harus menggunakan kursi roda saat digiring petugas. Ia mengenakan baju abu-abu muda dengan tangan terikat menggunakan cable ties dan hanya diam selama proses penggiringan.

Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Handik Zusen menjelaskan bahwa kondisi kaki Erwin yang pincang akibat tindakan tegas terukur dari petugas. "Karena upaya melarikan diri dan ada perlawanan saat penangkapan," katanya.

Sebelumnya, Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Kevin Leleury mengungkapkan bahwa Erwin ditangkap saat akan melakukan penyeberangan menggunakan kapal tujuan Malaysia. Dalam proses penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan dua orang terduga pelaku lain, yakni berinisial A alias Y dan R alias K.

Kedua orang tersebut berperan membantu Erwin untuk melarikan diri ke Malaysia guna menghindari pengejaran petugas. "Pelaku A alias Y ditangkap di Riau sementara R alias K di Tanjung Balai bersama Erwin," ucap Kevin.

Ia mengungkapkan bahwa saat terdeteksi, terduga pelaku utama pemasok narkoba ini telah membawa persiapan untuk melarikan diri ke luar negeri. Meskipun sempat melakukan perlawanan saat penangkapan, petugas akhirnya berhasil membekukanya. (antara/jpnn)