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Kolaborasi 3 Kampus Global Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Lapangan Pekerjaan

Kolaborasi 3 Kampus Global Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Lapangan Pekerjaan
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Akademisi dari Universitas Bakrie, UTHM, dan UiTM mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat perannya dalam menyiapkan mahasiswa menjadi pencipta lapangan kerja. Foto: dok Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Bakrie, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat perannya dalam menyiapkan mahasiswa menjadi pencipta lapangan kerja.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi akademik antara dua negara yang melibatkan Ovalia Rukmana, Ph.D., Dosen Magister Manajemen Universitas Bakrie, Associate Professor Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Dekan Faculty of Technology Management and Business UTHM; serta Profesor Ts. Dr. Shafinar Ismail, Dekan Faculty of Business and Management UiTM.

Ketiganya, sepakat bahwa perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan, ketidakpastian ekonomi global menuntut perguruan tinggi untuk meninjau kembali pendekatan pembelajarannya. 

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Pendidikan tinggi tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan akademik, tetapi perlu menyediakan ruang untuk mengembangkan kreativitas, ketahanan, kemampuan beradaptasi, serta keberanian menciptakan peluang.

Associate Professor Dr. Md. Asrul Nasid Masrom mengatakan kewirausahaan tidak seharusnya ditempatkan sebagai kegiatan tambahan yang berdiri di luar proses pembelajaran. 

“Kewirausahaan bukan sekadar mata kuliah, tetapi bagian dari proses membentuk lulusan yang mampu merespons perubahan” ujar Asrul, Selasa (21/7).

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Para akademisi tersebut merumuskan lima karakteristik utama yang perlu dikembangkan dalam diri mahasiswa. 

Kelimanya adalah kemampuan melihat masalah sebagai peluang, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif, keberanian mengambil risiko secara terukur, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Akademisi dari Universitas Bakrie, UTHM, dan UiTM mendorong perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa menjadi pencipta lapangan kerja

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