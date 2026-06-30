Kolaborasi Adira Finance & AI Rudder Sukses Pangkas Biaya Operasional

jpnn.com, JAKARTA - Adira Finance berhasil memangkas biaya operasional secara signifikan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh AI Rudder untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Kolaborasi yang telah berjalan lebih dari tiga tahun ini tidak hanya memperkuat posisi Adira Finance sebagai salah satu Perusahaan yang mengedepankan inovasi digital di industri jasa keuangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat memberikan dampak bisnis yang nyata seperti efisiensi biaya sekaligus peningkatan pengalaman pelanggan.

Teknologi AI juga menjadi salah satu pilar utama Adira Finance untuk mendukung strategi transformasi digital. Dengan mengadopsi teknologi AI berbasis suara dari AI Rudder dalam melakukan interaksi peneleponan dengan pelanggan, Adira Finance menghadirkan cara baru yang lebih efektif dan konsisten untuk menjangkau nasabah di seluruh Indonesia.

Teknologi ini menghadirkan otomatisasi dalam bentuk AI Voice Agent pengingat pembayaran pinjaman yang mampu berinteraksi langsung dengan nasabah. Melalui percakapan yang natural dan bersifat dua arah, nasabah didorong untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, sekaligus membantu lembaga keuangan meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran.

Teknologi AI berbasis suara atau yang lebih dikenal sebagai AI Voice Agent merupakan teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dan dua arah dengan pelanggannya dalam bahasa yang biasa mereka gunakan.

Didukung dengan natural language processing, speech recognition, serta machine learning, teknologi ini mampu memahami, menafsirkan, dan merespons pertanyaan pelanggan secara natural.

Sebagai perusahaan teknologi yang menyediaan teknologi AI Voice Agent, AI Rudder tidak hanya menghadirkan solusi otomatisasi, tetapi juga menawarkan inovasi berbasis riset dan pengembangan internal yang berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan industri. Dengan kemampuan pemrosesan jutaan panggilan setiap hari, AI Rudder membuktikan kemampuannya dalam membantu perusahaan menghadirkan interaksi yang natural, personal, sekaligus efisien.

Komitmen Adira Finance untuk terus berinovasi dan mengeksplorasi teknologi terbaru diwujudkan dengan kolaborasi bersama AI Rudder yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.