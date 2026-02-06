Kolaborasi bank bjb dan LPK Dorong Perencanaan Pensiun Sejak Dini

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus memperkokoh fondasi keuangan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadirkan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui program DPLK bjb siap, bank bjb menghadirkan produk perencanaan pensiun yang dirancang memberikan perlindungan finansial sejak usia produktif hingga masa purna tugas. Program ini menyasar peserta pelatihan, tenaga kerja muda, serta alumni Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Sebagai penguatan kolaborasi, bank bjb menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Program DPLK bagi Pekerja Magang Indonesia bersama sejumlah LPK.

Penandatanganan dilaksanakan di Menara bank bjb, Kamis (5/2/2026), dan dihadiri jajaran manajemen bank bjb, perwakilan pemerintah daerah, serta pimpinan LPK.

Dalam kerja sama tersebut, bank bjb menggandeng LPK Komatsu Training Center, LPK Kagayaki, LPK Ji Trust, LPK Mirai Nusantara, LPK Mulia Mandiri Indonesia, LPK Asta Karya, dan LPK Mamoru Global Partners. Sementara LPK Amanat Negeri Sakura telah lebih dahulu menjalin kemitraan sejak 2025.

Melalui sinergi ini, bank bjb berupaya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan kepada peserta pelatihan dan tenaga kerja muda, khususnya terkait pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.

LPK turut berperan aktif dalam sosialisasi, pendampingan, serta integrasi program DPLK kepada seluruh peserta.