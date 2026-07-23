Kolaborasi bank bjb dan Pemkot Bogor Wujudkan Perencanaan Pensiun yang Lebih Sejahtera

jpnn.com, BOGOR - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah (Pemda).

Kali ini, bank bjb menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Bogor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bogor.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perencanaan keuangan jangka panjang, sekaligus memperkuat peran bank bjb sebagai mitra pembangunan yang menghadirkan solusi keuangan berkelanjutan.

Melalui program DPLK bank bjb atau bjb siap, peserta memperoleh kesempatan mempersiapkan masa pensiun secara lebih terencana sehingga tetap dapat menikmati kesejahteraan ketika memasuki masa purna tugas.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026, sebagai bentuk komitmen bersama membangun kolaborasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dari bank bjb, kegiatan dihadiri Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran. Sementara dari Pemerintah Kota Bogor hadir Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Denny Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Eko Prabowo, beserta jajaran, bersama perwakilan enam kecamatan di wilayah Kota Bogor.

Kolaborasi ini mencerminkan kesamaan visi antara bank bjb dan Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur kewilayahan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Program DPLK bank bjb dirancang untuk memberikan edukasi, pemahaman, serta akses terhadap program dana pensiun sehingga peserta memiliki kesiapan finansial yang lebih baik di masa depan.