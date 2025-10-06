Kolaborasi Bareng Jessica Soekidi, TACO Tampilkan 'New Horizon' di Art Jakarta 2025
jpnn.com, JAKARTA - TACO, yang dikenal sebagai solusi ruang premium, kembali terlibat dalam Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Oktober 2025.
Keterlibatan tersebut sebagai bukti TACO konsisten memberi dukungan terhadap industri kreatif lintas disiplin, termasuk dari seni rupa.
Dalam Art Jakarta tahun ini, TACO menghadirkan instalasi seni bertajuk 'New Horizon' hasil kolaborasi dengan Jessica Soekidi yang ditampilkan di Hall C-3 JIExpo Kemayoran.
Karya itu mengajak pengunjung untuk melihat setiap awal sebagai kesempatan baru, layaknya cahaya matahari terbit yang
menghadirkan optimisme di tengah dinamika kehidupan.
Anastasia Tirtabudi, Chief Marketing Officer TACO, mengatakan bahwa kehadiran TACO
di Art Jakarta 2025 merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap ekosistem kreatif Indonesia yang diyakini membutuhkan dukungan lintas disiplin.
"Kami meyakini, seni menjadi medium penting yang mampu membuka dialog lintas disiplin antara desain, material, dan manusia untuk membangun koneksi dengan masyarakat. Tahun ini, TACO menggandeng
seniman Indonesia, Jessica Soekidi, yang karya-karyanya selaras dengan eksplorasi ruang dan material,” ungkap Anastasia Tirtabudi dalam keterangan resmi.
New Horizon lahir dari interpretasi Jessica Soekidi atas semangat Explore New Horizons yang diusung TACO.
Dia mengolah produk unggulan TACO salah satunya, High Pressure Laminates (HPL) yang diwujudkan dalam bentuk instalasi gantung berbentuk segitiga terbalik dengan pilihan warna yang selaras tema New Horizon, terinspirasi dari momen transisi pada metafora matahari terbit.
