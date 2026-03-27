Kolaborasi Beckham–Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Pesta Gol Lawan Saint Kitts and Nevis

jpnn.com - Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026 setelah membungkam Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) WIB, skuad asuhan John Herdman tampil dominan sepanjang pertandingan.

Beckham Putra Nugraha menjadi sorotan dengan mencetak brace atau dua gol pada menit ke-15 dan 25'.

Sementara itu, dua gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Ole Romeny pada menit ke-53 dan Mauro Zijlstra (76').

Bintang kemenangan Timnas Indonesia pada laga ini ialah Ole Romeny yang mencatatkan satu gol dan dua asis.

Pemain Oxford United itu menjadi ancaman utama bagi lini belakang Saint Kitts and Nevis lewat kerja sama apiknya dengan Beckham.

Hasil ini membawa Timnas Indonesia melaju ke final untuk menghadapi Bulgaria, yang sebelumnya menang telak 10-2 atas Kepulauan Salomon.

Partai puncak FIFA Series 2026 rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) mendatang.