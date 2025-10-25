Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas, dan IAIN Kendari Pecahkan Dua Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dan MNC Sekuritas mencatatkan sejarah baru dengan meraih dua rekor MURI sekaligus.

Dua rekor MURI itu, yakni “Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan” dan kategori “Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak”, pada Kamis (23/10).

Sebanyak 2.173 investor syariah baru resmi tercatat dalam rekor Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pencapaian tersebut terwujud berkat dukungan dari Ciptadana Asset Management.

Rekor MURI Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak dengan mencatatkan 3.164 peserta.

Rekor itu terwujud berkat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rektor IAIN Kendari Husain Insawan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian rekor MURI tersebut.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen kuat IAIN Kendari untuk terus memajukan dan memodernkan lembaga menuju transformasi yang lebih baik.