Kolaborasi BMP-IPEMI Bantu Warga Bekasi Nikmati Air Minum Bersih Tanpa Listrik

jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Yayasan Bakti Merah Putih (BMP) bersama Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI) Jakarta Selatan menyalurkan alat penyaring air minum kepada masyarakat Kampung Bulak Bondan, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/7).

Bantuan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air minum layak di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan kualitas air bersih.

Alat yang dibagikan merupakan penyaring air minum tanpa menggunakan listrik sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Teknologi tersebut dipilih karena dinilai praktis, fleksibel, serta mampu menghasilkan air yang siap dikonsumsi.

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Pendiri Bakti Merah Putih, Atta Ul Karim, mengatakan Desa Sukawangi dipilih sebagai lokasi program setelah tim menemukan kualitas air sumur warga masih kurang baik.

Selain itu, letak kampung yang berada di tengah area persawahan membuat akses terhadap air minum layak menjadi tantangan tersendiri.

"Tim survei kami menemukan bahwa air sumur di wilayah ini kurang jernih dan cenderung berlumut. Lokasinya juga cukup terpencil sehingga membutuhkan perhatian lebih," ujar Atta.

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Menurut Atta, alat penyaring tersebut dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh air minum yang aman tanpa bergantung pada listrik.

"Alat ini sangat fleksibel karena bisa digunakan di mana saja tanpa listrik. Selain itu, air yang dihasilkan sudah siap untuk diminum," katanya.