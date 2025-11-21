Kolaborasi BRINS–IMI Perkuat Proteksi Anggota Komunitas Otomotif
jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) menjalin kerja sama strategis dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperkuat perlindungan asuransi bagi lebih dari 82.000 anggota komunitas otomotif.
Kolaborasi ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang menggandeng IMI Pusat serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai induk usaha.
Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, menekankan bahwa puluhan ribu anggota IMI mencerminkan besarnya aktivitas dan potensi ekonomi dunia otomotif Indonesia.
Para anggota terdiri dari atlet, marshal, steward, hingga komunitas mobil dan motor, yang sebagian besar rutin melakukan touring dengan nilai perputaran ekonomi yang besar.
Moreno menyebut kebutuhan proteksi yang relevan menjadi makin mendesak seiring intensitas aktivitas komunitas.
“Keselamatan dan proteksi saat berkendara adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, saya menyambut baik kehadiran BRI Insurance sebagai bagian dari keluarga besar kami,” ujar Moreno, dalam keterangannnya, Jumat (21/11).
IMI ingin memastikan setiap anggota—mulai dari pemilik mobil klasik, kendaraan premium, motor besar, hingga pengguna reguler—dapat menjangkau produk proteksi yang terukur dan sesuai kebutuhan.
MoU ini juga menjadi langkah awal menuju perjanjian teknis yang akan merinci rencana perluasan layanan, termasuk proteksi khusus untuk kendaraan roda dua.
BRINS dan IMI sepakat memperkuat proteksi bagi komunitas otomotif melalui kerja sama strategis.
