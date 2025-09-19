Kolaborasi Buddha Tzu Chi & Agung Sedayu Wujudkan Harapan 115 Keluarga Punya Rumah Baru
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Suasana penuh haru menyertai langkah 115 keluarga di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten, yang pada Rabu lalu (17/9) menerima kunci rumah baru.
Senyum mereka merekah disertai air mata bahagia dan pelukan hangat keluarga sebagai penanda awal kehidupan yang lebih layak.
Harapan ratusan keluarga itu untuk memiliki hunian layak akhirnya terwujud berkat Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih hasil kerja sama Yayasan Buddha Tzu Chi bersama Agung Sedayu Grup (ASG).
Pendiri Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan yang juga pimpinan Buddha Tzu Chi Indonesia berpose bersama keluarga penerima rumah baru hasil renovasi yang merupakan program dari sinergi Buddha Tzu Chi dan ASG. Foto: ASG
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait hadir langsung menyaksikan momen bersejarah itu.
Menteri Ara -panggilan akrabnya- menyebut program renovasi rumah yang diprakarsasi Buddha Tzu Chi itu sebagai wujud nyata kepedulian sosial.
“Sampai hari ini, renovasi rumah terbanyak dilakukan oleh Tzu Chi, lebih dari 4.000 unit di berbagai daerah. Inilah keadilan sosial yang dijalankan melalui gotong royong nyata,” ucapnya.
Selain Ara, sejumlah tokoh penting, antara lain, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, pendiri ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, juga hadir pada penyerahan kunci rumah baru itu.
Ratusan keluarga yang memiliki hunian layak akhirnya terwujud berkat Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih hasil kerja sama Yayasan Buddha Tzu Chi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi Menjadi 350 Ribu Unit
- Jawa Tengah Meraih Penghargaan Provinsi Terbaik Program Penyediaan Perumahan
- Kemnaker dan Kementerian PKP-BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja
- Gelar Baksos, ASG dan Buddha Tzu Chi Ajak Warga Lontar Doyong Hidup Sehat
- Buka IPPA Fest 2025 di Aloha PIK2, Menteri Imipas: Keterbatasan Bukan Hambatan untuk Berkarya
- Menteri PKP Sebut KPR FLPP Lebih Murah Daripada Mengontrak Rumah