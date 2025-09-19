menu
Kolaborasi Buddha Tzu Chi & Agung Sedayu Wujudkan Harapan 115 Keluarga Punya Rumah Baru
Pendiri Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan yang juga pimpinan Buddha Tzu Chi Indonesia menyerahkan kunci rumah baru secara simbolis kepada perwakilan 115 keluarga di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/9/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga hadir pada acara serah terima kunci rumah baru hasil kerja sama Buddha Tzu Chi dan ASG itu. Foto: ASG

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Suasana penuh haru menyertai langkah 115 keluarga di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten, yang pada Rabu lalu (17/9) menerima kunci rumah baru.

Senyum mereka merekah disertai air mata bahagia dan pelukan hangat keluarga sebagai penanda awal kehidupan yang lebih layak.

Harapan ratusan keluarga itu untuk memiliki hunian layak akhirnya terwujud berkat Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih hasil kerja sama Yayasan Buddha Tzu Chi bersama Agung Sedayu Grup (ASG).

Pendiri Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan yang juga pimpinan Buddha Tzu Chi Indonesia berpose bersama keluarga penerima rumah baru hasil renovasi yang merupakan program dari sinergi Buddha Tzu Chi dan ASG. Foto: ASG

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait hadir langsung menyaksikan momen bersejarah itu.

Menteri Ara -panggilan akrabnya- menyebut program renovasi rumah yang diprakarsasi Buddha Tzu Chi itu sebagai wujud nyata kepedulian sosial.

“Sampai hari ini, renovasi rumah terbanyak dilakukan oleh Tzu Chi, lebih dari 4.000 unit di berbagai daerah. Inilah keadilan sosial yang dijalankan melalui gotong royong nyata,” ucapnya.

Selain Ara, sejumlah tokoh penting, antara lain, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, pendiri ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, juga hadir pada penyerahan kunci rumah baru itu.

Ratusan keluarga yang memiliki hunian layak akhirnya terwujud berkat Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih hasil kerja sama Yayasan Buddha Tzu Chi.

