Kolaborasi CTS dan SRC Dorong Transformasi Digital UMKM Kelontong

jpnn.com, JAKARTA - Catalyst Technology Solutions (CTS) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sampoerna Retail Community (SRC) untuk mempercepat digitalisasi keuangan di jaringan toko kelontong melalui inisiatif #JadiLebihBaik.

Kolaborasi ini ditujukan memperkuat peran UMKM yang masih menghadapi tantangan akses layanan keuangan formal dan adopsi teknologi digital.

Direktur CTS, Theodorus Aji, menjelaskan sinergi tersebut difokuskan pada pemanfaatan teknologi finansial untuk mendorong transformasi usaha kecil.

“Sinergi antara CTS dan SRC bertujuan mendorong transformasi digital UMKM melalui pemanfaatan teknologi finansial dan kekuatan komunitas toko kelontong lokal,” ujar Theo, di Jakarta, Selasa (2/12).

Dia menambahkan digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan usaha kecil.

“Kami percaya bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan bagi keberlanjutan usaha kecil,” kata Theo.

Program kerja sama ini juga mencakup edukasi finansial, pelatihan literasi digital, dan pendampingan agar pemilik toko mampu mengelola keuangan dengan lebih baik dan memanfaatkan akses permodalan.

CTS dan SRC menilai langkah tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan di tingkat toko kelontong.