Kolaborasi DBL Indonesia-Aqua Jadi Pendukung Kompetisi Tari Modern Terbesar di Asia Tenggara

jpnn.com - JAKARTA - Developmental Basketball League (DBL) Indonesia menjalin kemitraan strategis bareng perusahaan air mineral AQUA.

AQUA akan menjadi little partner kompetisi dance pelajar terbesar di Asia Tenggara, yakni DBL Dance

Marketing Director AQUA Adisti Nirmala mengaku senang bisa berkolaborasi dengan DBL.

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Kolaborasi ini melengkapi perjalanan panjang AQUA dalam mengampanyekan hidrasi sehat di Indonesia.

“Kami ingin menjadi support system bagi generasi muda yang terus berusaha memberikan versi terbaik dari dirinya lewat DBL. Melalui kolaborasi ini, AQUA berharap bisa mendukung para peserta tetap fokus, aktif, dan siap menghadapi setiap tantangan,” ujar alumni Curtin University itu.

Adisti menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini juga sejalan dengan kampanye Kaum Adem AQUA.

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Kehidupan anak muda dikenal penuh ekspektasi, dari sekolah, pertemanan, media sosial, sampai lapangan pertandingan.

"Di tengah semua itu, AQUA ingin mengajak generasi muda untuk tetap adem, tetap tenang, percaya diri, dan tidak kehilangan dirinya sendiri, bahkan saat pertandingan semakin intens dan tekanan makin terasa,” katanya.