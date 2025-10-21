Kolaborasi Diskop UKM Sumbar dan Koperasi Kana Perkuat Ekonomi Desa

jpnn.com, PADANG - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi agar lebih tangguh dan mandiri.

Upaya ini diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung selama lima hari, 17–21 Oktober 2025, di Kota Padang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat koperasi desa.

“Kami ingin para pengurus dan pendamping memiliki kemampuan manajemen dan pemahaman bisnis yang baik agar koperasi bisa tumbuh dan mandiri,” ujarnya.

Selain memperkuat SDM, pelatihan ini juga menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor koperasi swasta.

Pada hari ketiga, Koperasi Kana memperkenalkan Program Koperasi Manis yang mengajak koperasi desa dan kelurahan (Kopdes/Kel) menjadi distributor bahan pokok, terutama gula putih.

Ketua Harian Koperasi Kana, Tresya Wijaya, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat jaringan antar koperasi sekaligus membuka peluang usaha baru di daerah.

“Melalui program ini, koperasi desa bisa menjadi distributor lokal dan memperoleh keuntungan langsung dari hasil penjualan,” katanya.