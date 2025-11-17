Kolaborasi Ditregident & Gen Z Bangun Kesadaran Tertib Berlalu Lintas di Era Digital
jpnn.com, JAKARTA - Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo berkomitmen merangkul generasi Z sebagai Duta Lalu Lintas Digital.
Hal itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Ditregident dalam memberikan pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
Menurut Wibowo, langkah ini bukan sekadar upaya komunikasi publik, melainkan bagian dari strategi membangun budaya tertib dan sadar administrasi di kalangan generasi muda, yang kelak akan menjadi pengguna jalan dan pemegang SIM di era serba digital.
“Tugas kami bukan hanya menerbitkan SIM, STNK, atau BPKB, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi dan disiplin berlalu lintas. Gen Z adalah mitra strategis untuk menanamkan nilai-nilai itu melalui pendekatan digital,” ujar Brigjen Wibowo dalam siaran persnya, Senin (17/11).
Sebagai unsur pelaksana tugas Korlantas Polri di bidang registrasi dan identifikasi, Ditregident memiliki peran penting dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
Melalui sistem layanan digital seperti SINAR (SIM Online), SIGNAL (Pembayaran Pajak Digital), dan e-BPKB, Ditregident terus berinovasi agar pelayanan publik semakin mudah, transparan, dan akuntabel.
Namun, Brigjen Wibowo menilai keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda.
“Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilannya adalah manusianya. Karena itu, kami ingin Gen-Z menjadi pelopor tertib administrasi kendaraan, pengguna jalan yang taat, dan agen literasi digital di bidang lalu lintas,” jelasnya.
Ditregident Korlantas Polri menggandeng generasi Z untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas.
