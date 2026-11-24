jpnn.com - Grab dan Duolingo berkolaborasi untuk membantu masyarakat Indonesia menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif dan bermakna.

Kolaborasi itu memadukan layanan transportasi dan pesan-antar makanan GrabUnlimited yang lebih hemat dan praktis dengan pengalaman belajar bahasa di Duolingo melalui sesi singkat yang mudah dilakukan kapan saja.

Kini, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memanfaatkan waktu luang untuk belajar dan mengembangkan diri, baik saat beristirahat setelah memesan makanan maupun saat dalam perjalanan menggunakan GrabCar.

Regional Marketing Manager Southeast Asia Duolingo Irene Tong mengatakan masyarakat Indonesia memiliki semangat belajar yang tinggi.

Duolingo ingin membantu hal itu dengan menjadikan semangat tersebut sebagai kebiasaan yang berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan Duolingo di tengah rutinitas tersebut, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang untuk belajar,” ucap Irene.

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Melalui kolaborasi ini, Grab dan Duolingo ingin memudahkan masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah kesibukan sehari-hari.

Terlebih, pada kuartal kedua 2026, Indonesia masuk dalam lima besar pasar Duolingo dengan pertumbuhan pengguna aktif harian tertinggi secara tahunan di dunia.