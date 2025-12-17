Kolaborasi Guyub dari Shaggydog, Rebellion Rose, dan The Glad
jpnn.com, YOGYAKARTA - Band ska asal Yogyakarta, Shaggydog kembali menghadirkan sebuah kolaborasi yang mengejutkan.
Setelah sempat bersama Superman Is Dead hingga NDX AKA, Shaggydog kini mengajak Rebellion Rose dan The Glad untuk bersinergi.
Kolaborasi 'berbahaya' dari pelaku kancah musik beda generasi itu menghasilkan lagu bertajuk Lodse.
Adapun Lodse menggambarkan nuansa guyub rukun anak-anak band di Yogyakarta yang tidak memandang genre dan generasi.
“Band kalau sudah lama, tapi masih pengin relevan dengan kondisi sekarang, ya perbanyak komunikasi dengan mereka yang lebih muda, berkolaborasi bukan kompetisi melulu," ungkap Shaggydog mengenai alasan mengajak Rebellion Rose dan The Glad
Shaggydog yang identik dengan musik ska generasi awal, bersama sekumpulan skinhead anti-menganggur yang tergabung dalam The Glad serta generasi baru punk rock yang diwakili Rebellion Rose.
Lodse, judul lagu bernuansa ska ciptaan Raymond gitaris Shaggydog itu berasal dari bahasa walikan (slang) khas Jogja yang artinya ngombe (minum).
"Ide muncul pas ada kegiatan teman-teman yang kumpul bareng, memutar gelas terus dari situ banyak pertukaran ide atau malah cuma sekadar wacana, lalu inisiatif kenapa ga dibikin lagu aja?" jelas Raymond tentang tema awal lagu yang memuat lirik bahasa Jawa ini.
