menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kolaborasi Indofood dan Rekosistem Kelola Sampah di Ideafest 2026

Kolaborasi Indofood dan Rekosistem Kelola Sampah di Ideafest 2026

Kolaborasi Indofood dan Rekosistem Kelola Sampah di Ideafest 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) menggandeng Rekosistem mengelola sampah di Ideafest 2026. Foto: Tim Indofood

jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) hadir dalam festival kreativitas pertemuan bagi para kreator, inovator, dan komunitas generasi muda Indonesia, Ideafest.

Perusahaan memboyong Rumah Indofood untuk mendorong semangat “ReHumanize”, untuk merayakan kembali pentingnya koneksi antar manusia.

Empat jenama populer seperti Indomie, Pop Mie, Indomilk, dan Chitato Lite dihadirkan untuk memberikan pengalaman konsumen yang terintegrasi dan segar bagi pengunjung.

Baca Juga:

Head of Consumer Engagement Marketing Indofood, Fierman Authar menilai ajang ini sebagai ruang strategis untuk membangun relevansi yang kuat dengan komunitas kreatif.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan para pengunjung untuk merayakan kreativitas bersama dan menikmati setiap pengalaman, percakapan, dan inspirasi," kata Fierman di Jakarta, baru-baru ini.

Indofood juga memperkuat partisipasinya melalui inisiatif hijau bertajuk “Langkah untuk Bumi” sebagai aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga:

Program ini hasil kolaborasi dengan Rekosistem untuk mengelola sampah acara sesuai dengan prinsip daur ulang ekonomi sirkular.

Selama tiga hari pelaksanaan, pihak penyelenggara menyediakan 15 titik pengumpulan sampah yang tersebar di seluruh area festival.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) menggandeng Rekosistem mengelola sampah di Ideafest 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI