Kolaborasi Infinix dan GrabAds Berhasil Capai Penjualan 4.000 Unit dalam 60 Detik

jpnn.com, JAKARTA - Pasar smartphone Indonesia menjadi salah satu yang paling padat di Asia Tenggara dengan lebih dari 40 juta unit terjual setiap tahun.



Bagi konsumen, kondisi ini dapat menciptakan “choice overload”dalam memilih perangkat yang tepat.

Di sisi lain, situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi brand untuk membangun relevansi sekaligus mendorong keputusan pembelian di tengah kompetisi yang makin ketat.

Baca Juga: Sosok Kreatif di Balik Keberhasilan Infinix dalam Pasar Smartphone Indonesia

Kondisi tersebut memacu berbagai brand smartphone makin kreatif dalam mengadopsi strategi pemasaran melampaui kanal konvensional, salah satunya Infinix.

Sebagai challenger brand di pasar smartphone Indonesia, Infinix memperkuat strategi mobile-first dengan memanfaatkan ekosistem berbasis aplikasi sebagai kanal pemasaran utama untuk menjangkau konsumen.

Melalui kolaborasi bersama solusi pemasaran terintegrasi milik Grab yakni GrabAds, Infinix mengaktifkan kampanye yang memanfaatkan berbagai format komunikasi di dalam aplikasi Grab untuk membangun awareness sekaligus mempercepat konversi.

Baca Juga: Pengemudi GrabCar Ini Beri Pertolongan Persalinan Darurat Untuk Penumpangnya

Pendekatan ini memungkinkan Infinix hadir di aktivitas harian masyarakat, mulai dari saat mereka melakukan perjalanan, memesan makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari.

Hasilnya signifikan, peluncuran salah satu produk baru Infinix mencatat penjualan hingga 4.000 unit dalam 60 detik pertama, yang menjadi indikator kuat efektivitas ekosistem aplikasi dan retail media network dalam mendorong keputusan pembelian secara cepat di kategori smartphone.