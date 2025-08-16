Kolaborasi Jason Ranti dan Dongker, Kecelakaan Artistik Hingga Jadi Album

jpnn.com, JAKARTA - Solois Jason Ranti dan band punk, Dongker akhirnya merilis sebuah album kolaborasi berjudul 'Jason Ranti: I Don’t Know and I Dongker'.

Sejak diumumkan dua bulan lalu, proyek kolaborasi lintas genre tersebut mendapat sambutan luar biasa. Penggemar penasaran bagaimana Jason Ranti dan Dongker bersatu untuk urusan karya.

Dalam 'Jason Ranti: I Don’t Know and I Dongker', Jason Ranti dan Dongker memang melebur menjadi satu. Bukan hanya soal musik tetapi juga karena mimpi, keresahan, dan cinta yang bertemu di Bandung.

Siapa sangka, proyek kolaborasi tersebut lahir begitu saja, tanpa pernah terbayangkan bagi Jason Ranti maupun band beranggotakan Delpi Suhariyanto, Arno Zaror, dan Dzikrie Arethusa itu.

"Ini kecelakaan artistik yang akhirnya jadi album," kata Arno Dongker di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8).

Latar belakang pendidikan seni dan pengalaman personal di Bandung ternyata membuat Dongker dan Jason Ranti bisa melahirkan album 'Jason Ranti: I Don’t Know and I Dongker'.

Album tersebut seperti jadi sebuah perwujudan mimpi besar bagi Delpi, Arno Zaror, dan Dzikrie. Sebab semasa kuliah seni rupa di Institut Teknologi Bandung, personel Dongker ternyata sudah mengidolakan Jason Ranti.

"Pertama kali melihat Jason Ranti itu pas aku masih kuliah. Waktu itu ada syuting film Koboy Kampus, dan aku kebetulan mengurus perizinan ruangan kampus buat dipakai syuting bersama Jason Ranti dan cast lainnya," beber Delpi Dongker.