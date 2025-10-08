Kolaborasi JRP Insurance & Kemenko Perekonomian Untuk Pariwisata Berkualitas

jpnn.com, BELITUNG - PT Jasaraharja Putera bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenpar menyelenggarakan seminar dan forum diskusi bertajuk “Peran Asuransi Pariwisata dalam Memperkuat Penerapan Pariwisata Berkualitas di Indonesia” di Hotel Sheraton Belitung Resort.

Kegiatan itu bertujuan untuk memperoleh masukan dan pandangan terkait perkembangan kondisi terkini sektor pariwisata, khususnya mengenai penerapan asuransi pariwisata sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko dalam mendukung terwujudnya pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Kegiatan seminar itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian dan Lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, serta asosiasi pelaku pariwisata nasional.

Melalui forum ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam penerapan asuransi pariwisata, termasuk aspek regulasi dan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan wisatawan.

Kegiatan dibuka oleh sambutan Sekretaris Kabupaten Belitung dan dilanjutkan dengan sambutan Deputi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata - Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris menyampaikan asuransi pariwisata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi pariwisata Indonesia.

Dia menekankan bahwa kolaborasi erat antara penyedia asuransi dan pelaku industri pariwisata akan menghadirkan ekosistem wisata yang lebih tangguh, berdaya saing, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa menegaskan bahwa penerapan asuransi pariwisata merupakan bagian penting dalam mewujudkan pariwisata berkualitas sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.