Kolaborasi Komunitas Selonia dan Lily Tan Cetak Rekor Balon Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Seniman Balon Indonesia (Selonia) menorehkan prestasi membanggakan melalui partisipasi sembilan seniman balon Indonesia dalam instalasi raksasa “Forest of Wonders” di Marina Square, Singapura pada Maret 2026.

Kesembilan seniman yang terlibat dalam proyek ini adalah Elise Santoso (Ballooney), Inawati (BubbleBubble), Inge Christanty (Anekamart Party Supplies), Michelle Priscilla (Lady Balloon), Selfiani (Dearte Decor), Shanelle (Festivephoria), Shella Prasetia (Pops Balloon), Surlily (Balloonique), serta Yessica Lovita (Booba Bloom).

Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia, seperti Jayapura, Surabaya, Pontianak, Palembang, Batam, Semarang, Jakarta, dan Tangerang.

Mereka membawa warna kreativitas lokal ke dalam kolaborasi global bersama puluhan seniman dari berbagai negara.

Dalam ajang The Biggest Balloon Exhibition in Singapore 2026, para seniman Indonesia berkontribusi dalam menciptakan instalasi penuh imajinasi yang menampilkan elemen buah-buahan raksasa dan karakter fantasi.

Karya tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang menyedot perhatian pengunjung.

Menurut Ketua Selonia Elise Santoso, pengalaman ini bukan sekadar partisipasi dalam pameran, melainkan momentum penting bagi perkembangan seni balon di Tanah Air.

“Ini bukan sekadar pameran, tapi sebuah gebrakan di dunia balloon art,” ujar Ellise, dalam keterangannya, Jumat (20/3).