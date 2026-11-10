Kolaborasi Lintas Budaya: Desainer Muda RMIT & Label Indonesia Unjuk Gigi di JFW 2027
jpnn.com, JAKARTA - Dua desainer muda dari RMIT University, Australia, terpilih untuk membuka peragaan busana Australia–Indonesia Creative Exchange Showcase dalam ajang Jakarta Fashion Week (JFW) 2027, pada 1 November 2026.
Keduanya adalah Cuong Nguyen, mahasiswa program Bachelor of Fashion (Design) (Honours), dan Stella Reardon, lulusan Bachelor of Fashion (Design).
Dalam peragaan yang didukung Kedutaan Besar Australia di Indonesia tersebut, keduanya tampil bersama label Australia SHIYO serta dua label asal Indonesia, Studio Jeje dan ANW.
Stella menampilkan koleksi yang memadukan desain klasik dan teknik pengolahan material untuk mengurangi limbah kain.
Kemudian, Cuong mengangkat unsur budaya Vietnam dalam rancangan busana pria kontemporer.
Dr Tassia Joannides dari School of Fashion and Textiles RMIT University mengatakan kesempatan tampil di Jakarta Fashion Week menjadi pengalaman berharga bagi kedua desainer untuk memperkenalkan karya mereka kepada industri mode.
Tassia menyebutkan di RMIT mahasiswa dibekali dengan keterampilan membuat koleksi sekaligus kepercayaan diri untuk menjelaskan makna di balik karya mereka.
Selama proses pembelajaran, mahasiswa melakukan riset, bereksperimen dengan material.
Dua desainer muda dari RMIT University, Australia, terpilih untuk membuka peragaan busana Australia–Indonesia Creative Exchange Showcase JFW 2026
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