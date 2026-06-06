Kolaborasi Lintas Generasi Bakal Warnai Konser 'Pesta Cinta' Elfa’s Singers

jpnn.com, JAKARTA - Konser tunggal Elfa’s Singers bertajuk Pesta Cinta akan menghadirkan sejumlah musisi lintas generasi, mulai dari Nassar hingga JKT48, di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 26 Juni 2026.

Kehadiran para bintang tamu tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam konser yang digelar untuk merayakan warisan karya maestro musik Indonesia, almarhum Elfa Secioria.

Selain Nassar dan JKT48, konser juga akan dimeriahkan oleh Sherina Munaf, Rio Febrian, Monita Tahalea, Angel Pieters, dan Gabriel Harvianto. Mereka dijadwalkan berkolaborasi bersama Elfa’s Singers dalam sejumlah penampilan spesial.

CEO Premier Live Productions Ibram Putra, mengatakan pemilihan para kolaborator dilakukan untuk menghadirkan pertunjukan yang dapat dinikmati berbagai generasi penonton.

“Lagu-lagu Elfa’s Singers masih diputar dan didengar sama anak muda. Karena itu kami menghadirkan kolaborasi lintas generasi dalam konser ini,” kata Ibram saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (5/6).

Menurut dia, Pesta Cinta tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi penggemar lama, tetapi juga memperkenalkan kembali karya-karya Elfa Secioria kepada generasi yang lebih muda.

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Dalam konser tersebut, para personel Elfa’s Singers seperti Yana Julio, Lita Zen, Ucie Nurul, dan Agus Wisman akan membawakan lagu-lagu populer yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia.

Sejumlah penampilan juga disiapkan dalam format kolaborasi. Elfa’s Singers bahkan akan membawakan lagu-lagu yang identik dengan para bintang tamu yang hadir di panggung.