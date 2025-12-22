Kolaborasi Lintas Negara, Aziz Hedra dan Julia Wu Hasilkan Lagu Romantis

jpnn.com, JAKARTA - Aziz Hedra berkolaborasi bersama penyanyi sekaligus penulis lagu asal Taiwan, Julia Wu, merilis single yang berjudul Fall Into You.

Pertemuan keduanya terjadi secara tidak terduga di sebuah songwriting camp yang digelar Sony Music Publishing di Taiwan.

Dari chemistry yang langsung terjalin di ruang studio, lahirlah sebuah lagu yang manis, segar, dan memancarkan nuansa jatuh cinta yang universal.

Aziz Hedra mengaku sudah sejak awal mengenal Julia Wu di hari pertama songwriting camp, lalu merasa tertarik untuk berkolaborasi.

Dia telah lebih dahulu mendengar karya-karya Julia Wu yang dinilainya memiliki kualitas penulisan dan vokal yang memikat. Dari situlah benih ide kolaborasi muncul, hingga beberapa bulan kemudian sepakat merilis Fall Into You sebagai karya bersama.

Proses kreatif lagu tersebut berlangsung cepat namun intens. Dalam waktu enam hingga tujuh jam, Aziz Hedra, Julia Wu, dan produser berhasil menuntaskan lagu.

Fall Into You bercerita tentang dua orang asing yang bertemu tanpa sengaja di sebuah pesta atau pertemuan, lalu saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan nuansa ringan dan romantis, lagu itu terasa relatable bagi siapa pun yang pernah merasakan degupan pertama dari pertemuan yang tak terduga.

Menurut Aziz Hedra, kolaborasi ini menjadi pengalaman istimewa. Selain sebagai duet lintas negara, Fall Into You juga menjadi kolaborasi perdananya dalam lagu berbahasa Inggris.