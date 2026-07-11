Kolaborasi Lintas Sektor Dinilai Jadi Kunci Atasi Darurat Kesehatan Mental Anak
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan butuh komitmen bersama untuk membangun mekanisme penguatan dan penanganan kesehatan jiwa bagi generasi penerus bangsa.
"Dibutuhkan langkah nyata bersama dalam mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing dengan mendorong agar kesehatan jiwa/mental anak mendapat perhatian serius semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).
Berdasarkan hasil skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Januari 2026, sebanyak 4,8% atau sekitar 363.326 anak usia 7–17 tahun terindikasi memiliki gejala depresi.
Sebelumnya, data Kepolisian Negara RI mencatat kasus bunuh diri pada kelompok usia anak (0–15 tahun) meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dua tahun, dari 604 kasus pada 2022 menjadi 1.498 kasus pada 2024.
Menurut Lestari, sejumlah catatan tersebut menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan.
Rerie berpendapat masalah kesehatan mental anak seringkali erat kaitannya dengan pengalaman kekerasan yang pernah dialami anak.
Dalam upaya mengatasi masalah itu, Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu menilai, pelibatan anak dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses mencari solusi sangat penting.
"Agar kebijakan yang lahir untuk mengatasi kendala yang ada memiki persepektif anak, sehingga diharapkan upaya yang dilakukan lebih komprehensif dalam meningkatkan kesehatan mental anak," tuturnya.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan butuh komitmen bersama untuk membangun mekanisme penguatan dan penanganan kesehatan jiwa.
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