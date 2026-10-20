Kolaborasi Lintas Sektor Hadirkan Inovasi Pemanenan Air Hujan di Situbondo
jpnn.com, SITUBONDO - Kemarau panjang tak lagi jadi momok menakutkan bagi warga Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo.
Lewat kerja sama lintas sektor, desa di Jawa Timur ini berhasil menghadirkan solusi konkret kekeringan: potensi penampungan air hujan hingga 672 ribu liter dalam semusim.
Kolaborasi ini mempertemukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui program Desa Peduli Sumber Air (DPSA), PT. Paiton Energy–POMI lewat program PERMATA HATI, Universitas Gadjah Mada (UGM), serta pemerintah desa dan warga setempat.
Ranti Seta Ayu Pratiwi selaku perwakilan DLH Situbondo mencatat wadah penampung air kini terpasang di 13 titik.
Dampaknya langsung terasa—warga kini jauh lebih mudah mendapatkan air bersih.
Salah satu terobosan yang dihadirkan Paiton Energy ialah TAMPAN (Tampungan Air Hujan).
Inovasi ini memanfaatkan tangki intermediate bulk container (IBC) bekas industri berkapasitas 4.000 hingga 6.000 liter per unit.
Infrastruktur ini melengkapi Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) dan sumur resapan yang dirancang khusus sesuai dengan struktur tanah desa.
Kemarau panjang tak lagi jadi momok menakutkan bagi warga Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo.
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