Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Dampak MotoGP Mandalika 2026, Diperkirakan Tembus Rp5 Triliun

jpnn.com, MANDALIKA - Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney bersama Badan Pengelola BUMN, Danantara Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Keuangan RI, serta MotoGP Sports Entertainment Group memperkuat sinergi dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, pada 9-11 Oktober 2026.

Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi pada Rabu (7/10) yang membahas keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, serta optimalisasi dampaknya terhadap ekosistem pariwisata dan perekonomian nasional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan MotoGP tak hanya sukses sebagai ajang olahraga internasional, tapi juga terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

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“Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi MotoGP. Besarnya antusiasme penggemar, termasuk tingginya penjualan tiket, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis penggemar yang kuat. Kami melihat potensi yang besar untuk terus mengembangkan MotoGP di Indonesia, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi ekonomi dan pariwisata,” ujar Deputy CEO MotoGP Sports Entertainment Group Carlos Ezpeleta.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Mandalika sejak 2022.

Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan MotoGP memberikan multiplier effect yang semakin luas. Dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di Mandalika diperkirakan mencapai hampir Rp5 triliun, dengan keterlibatan hingga 3.000 tenaga kerja lokal serta sekitar 600 UMKM dalam ekosistem penyelenggaraan.

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Dampak tersebut turut dirasakan melalui meningkatnya aktivitas akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga sektor pariwisata lainnya.

Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan event internasional sebagai katalis pengembangan destinasi dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.