Kolaborasi Lintas Sektor, PINTU Gandeng JULO

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) kembali menggelar program edukasi unggulannya yakni Pintu Goes to Office yang menyasar kepada kalangan profesional.

Kali ini, PINTU berkolaborasi dengan PT Julo Teknologi Finansial (JULO) selaku platform kredit digital, untuk berdiskusi seputar investasi crypto dan teknologi blockchain di kantor JULO, Jakarta, pada Rabu (29/10).

“Pintu Goes to Office di kantor JULO merupakan program keempat yang kami laksanakan. Kami melihat antusiasme yang positif dari para peserta yang telah mengikuti sesi program edukasi dan literasi ini. Hingga kini kami telah mengedukasi hampir 300 karyawan melalui program Pintu Goes to Office, termasuk kolaborasi strategis bersama JULO,” ujar Senior Vice President Strategy & Business PINTU Andy Putra.

“Kami mengapresiasi JULO yang telah memberikan kesempatan atas kolaborasi lintas sektor ini. Kolaborasi ini membuktikan bahwa kami bisa bersama-sama mendorong akselerasi industri keuangan di Indonesia yang tidak hanya tumbuh dengan cepat, namun seimbang dengan program edukasi dan literasi guna memperkuat dasar pemahaman masyarakat tentang dunia keuangan dan juga investasi,” imbuh Andy.

Harri Suhendra, President Director JULO menyambut baik program Pintu Goes to Office yang digelar PINTU.

“Kami mendukung penuh kolaborasi program edukasi dan literasi yang diinisiasi oleh PINTU. Kami berharap kolaborasi antar fintech seperti ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan," tuturnya.

Di tengah pertumbuhan industri ini, PINTU dan JULO memiliki pencapaian signifikan. PINTU telah mencatat lebih dari 10 juta unduhan hingga Oktober 2025, sementara JULO juga telah diunduh lebih dari 10 juta pengguna serta telah menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 3,27 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut memperlihatkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan fintech.