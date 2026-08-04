Kolaborasi Magis DeadSquad dan Limbad di Parti Libur 2026

jpnn.com, BATU - Band death-metal, DeadSquad menghadirkan kolaborasi mengejutkan ketika beraksi dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Batu, Jawa Timur pada Sabtu (1/8).

Bukan dengan sesama musisi, DeadSquad justru berkolaborasi dengan pesulap yang terkenal misterius, Limbad.

Momen magis tersebut tersaji ketika band beranggotakan Awan Graham (vokal), Stevi Item (gitar), dan Roy Ibrahim (drum) itu membawakan lagu Pasukan Mati di Caravan HYPE Stage.

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Saat DeadSquad menggempur dengan musik death-metal, Limbad kemudian mempertontonkan aksi debus. Dia tampak menggoreskan pedang yang dibawa ke arah tangan hingga leher.

Penonton pun histeris melihat kolaborasi DeadSquad dan Limbad. Sebagian metalhead tetap sibuk melakukan moshing, sementara penonton bagian depan tampak terpaku menonton aksi ekstrem Limbad di atas panggung.

Di ujung kolaborasi dengan DeadSquad, Limbad yang selama ini diam atau bisu itu sempat berteriak. Pesulap dengan aliran faqir magic itu lagi-lagi sukses membuat hadirin Parti Libur 2026 bersorak.

Selain menyuguhkan kolaborasi dengan Limbad, DeadSquad juga menjadikan Parti Libur 2026 sebagai momen mengenang kepergian pemain bas PAS Band, Trisno.

Gitaris DeadSquad, Stevi Item mengajak ribuan penonton Parti Libur 2026 untuk mengirim doa untuk almarhum Trisno PAS Band yang meninggal dunia pada Sabtu (1/8) pagi.