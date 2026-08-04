menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Kolaborasi Magis DeadSquad dan Limbad di Parti Libur 2026

Kolaborasi Magis DeadSquad dan Limbad di Parti Libur 2026

Kolaborasi Magis DeadSquad dan Limbad di Parti Libur 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DeadSquad berkolaborasi dengan Limbad saat Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Batu, Jawa Timur pada Sabtu (1/8) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, BATU - Band death-metal, DeadSquad menghadirkan kolaborasi mengejutkan ketika beraksi dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Batu, Jawa Timur pada Sabtu (1/8).

Bukan dengan sesama musisi, DeadSquad justru berkolaborasi dengan pesulap yang terkenal misterius, Limbad.

Momen magis tersebut tersaji ketika band beranggotakan Awan Graham (vokal), Stevi Item (gitar), dan Roy Ibrahim (drum) itu membawakan lagu Pasukan Mati di Caravan HYPE Stage.

Baca Juga:

Saat DeadSquad menggempur dengan musik death-metal, Limbad kemudian mempertontonkan aksi debus. Dia tampak menggoreskan pedang yang dibawa ke arah tangan hingga leher.

Penonton pun histeris melihat kolaborasi DeadSquad dan Limbad. Sebagian metalhead tetap sibuk melakukan moshing, sementara penonton bagian depan tampak terpaku menonton aksi ekstrem Limbad di atas panggung.

Di ujung kolaborasi dengan DeadSquad, Limbad yang selama ini diam atau bisu itu sempat berteriak. Pesulap dengan aliran faqir magic itu lagi-lagi sukses membuat hadirin Parti Libur 2026 bersorak.

Baca Juga:

Selain menyuguhkan kolaborasi dengan Limbad, DeadSquad juga menjadikan Parti Libur 2026 sebagai momen mengenang kepergian pemain bas PAS Band, Trisno.

Gitaris DeadSquad, Stevi Item mengajak ribuan penonton Parti Libur 2026 untuk mengirim doa untuk almarhum Trisno PAS Band yang meninggal dunia pada Sabtu (1/8) pagi.

Band death-metal, DeadSquad menghadirkan kolaborasi mengejutkan ketika beraksi dalam Parti Libur 2026 di Batu Night Spectacular (BNS), Batu, Jawa Timur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI