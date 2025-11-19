Kolaborasi Mahasiswa, Pelajar, dan Ojol di Inhu Tanam Pohon Bersama Kapolda Riau

jpnn.com, RIAU - Semangat menjaga kelestarian lingkungan di Riau kembali digaungkan lewat aksi kolaboratif antara mahasiswa, pelajar SMA, hingga driver ojek online (ojol) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mereka melakukan kegiatan penanaman pohon di kawasan pinggir Sungai Indragiri, tepatnya di depan Taman Junjung Buih, Rengat, pada Rabu 19 November 2025 pagi.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Kapolda, Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso, Dirpolairud Polda Riau Kombes Tri Setyadi, Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Inhu, memperkuat pesan bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Pemilihan area sempadan sungai sebagai lokasi penanaman memiliki nilai strategis.

Pohon-pohon yang ditanam di pinggiran Sungai Indragiri ini diharapkan dapat memperkuat struktur tanah, mencegah erosi, menjaga kualitas air, sekaligus menciptakan habitat yang lebih baik bagi flora dan fauna lokal.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari gerakan Green Policing yang diinisiasi Polda Riau—sebuah pendekatan kepolisian yang menekankan keamanan lingkungan (security and sustainability) sebagai bagian integral dari tugas institusi.

Aksi tanam pohon ini digelar dalam rangka menyambut Hari Pohon Nasional pada 21 November 2025.