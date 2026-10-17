Kolaborasi Meriah 3 Band di Segmen 'Punk Sejak Dini' Synchronize Fest 2026
jpnn.com, JAKARTA - Suasana Panggung XYZ di Synchronize Fest pada Jumat (16/10) berubah menjadi lautan energi yang membara saat segmen Punk Sejak Dini dimulai.
Tiga unit kolektif, Sakinah Mawaddah Warahmah, Sukses Lancar Rejeki, dan Sukatani, sukses bikin penonton seru-seruan dan bernyanyi bareng dari awal sampai akhir set.
Kemeriahan tersebut dibuka oleh aksi panggung dari band Sakinah Mawaddah Warahmah yang enerjik.
Menariknya, Zea, vokalis cilik yang juga anak dari sang vokalis, Wulan Estriyani, naik ke panggung.
Penampilan mereka kian mencuri perhatian publik ketika sang vokalis, Wulan Estriyani tampil enerjik, meski tengah mengandung sembilan bulan.
"Teman-teman, belum pernah kan lihat orang hamil 9 bulan ada di sini? Teriak-teriak, gue minta doanya saja ya, semoga gak kontraksi abis ini ya," ujar Wulan Estriyani dari atas panggung sambil tertawa yang langsung disambut tepuk tangan dan tawa meriah dari penonton.
Dalam penampilannya tersebut, Sakinah Mawaddah Warahmah membawakan lima lagu. Salah satunya adalah 'Jalan Jalan'.
Suasana di area panggung XYZ makin membara tatkala Sukses Lancar Rejeki naik panggung, disusul oleh Sukatani yang langsung membakar suasana.
Panggung XYZ di Synchronize Fest pada Jumat (16/10) mendadak berubah menjadi lautan energi yang membara tatkala segmen Punk Sejak Dini dimulai.
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