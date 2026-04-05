Kolaborasi Motul dan McLaren Berbuah Hasil, Oscar Naik Podium GP Jepang

jpnn.com, JEPANG - Kolaborasi teknis antara Motul dan McLaren menunjukkan buahnya. Di tengah ketatnya persaingan Formula 1 2026, Oscar Piastri berhasil mengamankan podium kedua pada GP Jepang 2026, Suzuka Circuit, Minggu (29/3).

Piastri tampil solid sejak awal lomba. Start dari posisi ketiga, dia mampu menjaga konsistensi lap demi lap, tetap berada dalam tekanan perebutan posisi terdepan.

Balapan yang menuntut presisi strategi itu akhirnya ditentukan oleh keputusan pit stop yang tepat dan kerja tim yang rapi—dua faktor yang kini jadi kekuatan McLaren.

Pembalap muda Australia itu hanya kalah dari Kimi Antonelli yang keluar sebagai pemenang.

Rekan setimnya, Lando Norris, turut menyumbang poin penting dengan finis di lima besar.

“Hasil ini cukup memuaskan. Kecepatan mobil terasa kompetitif sepanjang akhir pekan, meski masih ada yang perlu kami benahi,” ujar Piastri seusai balapan.

Di balik performa tersebut, ada peran penting kolaborasi teknis, termasuk dukungan pelumas performa tinggi dari Motul.

Kemitraan tak hanya soal branding, tetapi juga menyentuh aspek krusial seperti efisiensi dan daya tahan komponen di lintasan.