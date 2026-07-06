Kolaborasi Musik & UMKM: Konser HS Hey Slank Bandung Dipadati 25 Ribu Slankers

jpnn.com, BANDUNG - Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour sesi ke-8 sukses digelar di Taman Prabuwangi, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (5/7) malam. Tercatat 25ribu Slankers memadati lokasi.

Malam itu tak hanya pesta musik, namun lapangan pentas juga diramaikan dengan tenda-tenda UMKM, khususnya Slankerpreneur. Mereka berjualan makanan, minuman, handycraft hingga fesyen. Beberapa seniman juga tampak unjuk kebolehan membuat grafiti di media gambar yang sudah disediakan.

Pantuan di lokasi pentas, di sela-sela menunggu artist tampil, penonton tampak berbelanja di tenda-tenda UMKM yang digelar.

Mereka membeli makanan, minuman, tak sedikit pula yang berbelanja fesyen maupun suvenir kerajinan tangan.

Di luar pagar arena pentas, para pedagang tak kalah panjang berjajar. Termasuk pula beberapa Slankers, seperti; Slankers Cimahi, Slankers Priangan, berjualan kaus. Mereka merasakan manfaat gelaran pentas.

Spirit konser ini sejalan dengan tagline HS, berani beda dan mendukung pertumbuhan industri kreatif serta ekonomi lokal di tiap kota yang disinggahi.

“HS thankyou so much! Terima kasih. So far, so good, gara-gara tour Hey Slank ini, orang-orang pemberani berkumpul. Ada yang harus diubah!” kata Kaka Slank menyapa puluhan ribu penonton di lokasi.

Beberapa jam sebelum pentas, di sesi konferensi pers, Kaka sempat menceritakan mengapa Slank mau berkolaborasi dengan HS.