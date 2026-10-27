Kolaborasi no na x Shopee Mewarnai Keseruan Belanja Bareng Teman di 11.11 Big Sale

jpnn.com, JAKARTA - Scrolling Shopee saling berbagi rekomendasi hingga berburu produk incaran bersama teman menjadi bagian dari keseruan belanja.

Momen tersebut hadir juga dalam kolaborasi Shopee bersama no na melalui iklan terbarunya, yang menampilkan keseruan para member saat mencari produk, belanja bersama, membuka paket hingga mencoba barang yang sudah di checkout.

Kolaborasi no na X Shopee dalam iklan terbaru pada kampanye 11.11 Big Sale membawa keseruan penuh energi yang memadukan musik, kreativitas dan momen belanja bareng teman yang dekat dengan keseharian generasi muda.

Dibuka dengan visual keempat member, yaitu Baila Fauri, Christy Gardena, Shazfa Adesya dan Esther Geraldine, yang tampil dengan gaya dan karakter khas masing-masing, iklan ini semakin menarik perhatian dengan lirik pembuka yang catchy, ‘Hello, do you copy? I’m shopping with my friends! Girls, we be scrolling Shopee, yea they got everything!’. Perpaduan irama upbeat dan visual penuh warna pun langsung mencuri perhatian dan membawa keseruan tersendiri saat menonton iklan terbaru Shopee.

Berlatar pulau tropis dengan pantai, pegunungan, dan momen seru bersama teman, iklan ini menghidupkan pesona island girl khas no na. Keempat member tampil dalam gaya tropical chic bernuansa oranye, jingga, dan merah ala sunset, lengkap dengan motif dan aksesori playful yang bikin penampilan mereka makin standout.

Kekompakan keempat member no na menjadi salah satu daya tarik mereka. Tak hanya saat menari, kekompakan tersebut juga terlihat lewat berbagai momen seru yang ditampilkan dalam iklan ini.

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Mulai dari chill di pinggir pantai sambil scrolling Shopee, asik berburu produk incaran, belanja bareng, heboh unboxing, sampai try-on produk yang sudah di checkout. Siapa yang relate sama serunya belanja bareng bestie?

no na mengatakan kolaborasi spesial dengan Shopee kali ini konsepnya dekat dengan keseharian kita.