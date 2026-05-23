Kolaborasi Oakwood Group dan Global CEO Indonesia Buka Peluang Investasi ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - Oakwood Group dan Global CEO Indonesia menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat konektivitas bisnis antara Indonesia dan Singapura.
Kolaborasi tersebut diperkenalkan dalam forum bisnis bertajuk “Strategic Capital & Cross Border Growth: Navigating China Opportunities & Global Expansion Through Singapore” yang berlangsung di Albergo Resto & Lounge, The Bellezza Hotel Suites, Jumat (22/5).
Kegiatan itu menghadirkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang ekspansi bisnis global melalui Singapura, termasuk potensi investasi China+1 ke kawasan ASEAN.
Ketua Global CEO Indonesia Trisya Suherman, mengatakan forum tersebut juga menjadi momen perkenalan antara Oakwood Group dengan anggota komunitas Global CEO Indonesia.
Menurut dia, kerja sama dengan Oakwood diharapkan dapat memperkuat jaringan kemitraan bisnis bagi anggota komunitas pengusaha yang tergabung dalam Global CEO Indonesia.
"Kami bekerja sama dengan Oakwood supaya lebih ada partner untuk komunitas kami berbisnis,” kata Trisya.
Trisya menjelaskan, kolaborasi itu bertujuan membuka peluang pasar internasional bagi pengusaha Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koneksi bisnis lintas negara.
Dia menilai Singapura memiliki posisi strategis sebagai gerbang bisnis internasional.
Oakwood Group dan Global CEO Indonesia bekerja sama untuk memperkuat ekspansi bisnis global.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Alibaba Cloud Tegaskan Komitmen di Indonesia, Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Lokal
- Prasasti Nilai DSI Memperkuat Tata Kelola & Optimalisasi Devisa Nasional
- Mau Investasi Saham NVIDIA? Pakai 5 Aplikasi ini
- Guru Besar Usakti Nilai Program MBG Investasi Peradaban
- bank bjb Tawarkan ST016, Investasi Syariah dengan Imbal Hasil Menarik
- Bea Cukai Sebut Implementasi AAMRA Memperkuat Posisi Ekspor Indonesia