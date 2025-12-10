Kolaborasi Pemain Muda & Senior Cair di Lapangan, Strategi Marcos Sugiyama Tuai Pujian
jpnn.com, THAILAND - Timnas voli putri Indonesia mengawali SEA Games 2025 dengan manis seusai meraih kemenangan melawan Malaysia.
Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Rabu (10/12) Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).
Manajer Timnas voli putri Indonesia, Adang Ginanjar menilai bahwa para pemain satu sama lain mulai padu.
Dengan melakukan pemusatan latihan di Medan selama satu bulan membuat para pemain jauh lebih kompak dan tidak canggung satu sama lain.
Beberapa rotasi yang dilakukan juga berjalan dengan baik setelah beberapa pemain muda.
Terlihat pemain seperti Putri Naisya Pratama, Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar, sampai Ajeng Nur Cahaya mendapatkan kesempatan bermain.
Para pemain muda diberikan kesempatan menggantikan seniornya seperti Medi Yoku, Yolana Betha Pangestika hingga Megawati.
“Saya rasa strategi pelatih di laga ini banyak melakukan rotasi kepada beberapa pemain.”
Rotasi pergantian pemain Timnas voli putri Indonesia tuai pujian saat menghadapi Malaysia di SEA Games 2025, Rabu (10/12)
