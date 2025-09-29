Kolaborasi Penanaman Pohon di Sentul, Langkah Nyata Kelestarian Alam di Masa Depan
jpnn.com, SENTUL - Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, menjadi tuan rumah sekaligus mitra pendukung utama bagi program penghijauan yang diinisiasi oleh Generali Indonesia.
Kegiatan ini berfokus pada penanaman ratusan pohon sebagai komitmen nyata kedua pihak dalam melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ekosistem hijau di kawasan Sentul.
Aksi penanaman pohon secara simbolis dilaksanakan di area hotel, tepatnya di Pojok Pelangi, menandai dimulainya kolaborasi lingkungan yang strategis ini.
Aston Sentul menyambut baik inisiatif Generali Indonesia tersebut, melihatnya sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian alam untuk masa depan.
Albert Siregar, General Manager Aston Sentul, mengungkapkan rasa hormatnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Generali Indonesia.
“Kami merasa terhormat dipercaya menjadi mitra pendukung penghijauan ini. Penanaman pohon merupakan langkah nyata dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas udara dan kehidupan masyarakat sekitar,” kata Albert Siregar di Jakarta, baru-baru ini.
Sementara itu, dari pihak Generali Indonesa, Windra Krismansyah, selaku Head of Corporate Communication menjelaskan aksi ini sejalan dengan fokus perusahaan yang lebih luas.
Dia menilai aksi sosial dan lingkungan ini sejalan dengan visi perusahaan yang menekankan pada keberlanjutan atau sustainability di mana tidak hanya fokus pada keamanan finansial para nasabah, tetapi juga turut berkontribusi untuk masa depan Bumi.
