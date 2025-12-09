Kolaborasi Perdana Pizza Hut Indonesia dan Pop Mart Hadirkan Slices of Joy with Molly

jpnn.com, JAKARTA - Pizza Hut Indonesia resmi meluncurkan kolaborasi perdananya dengan POP MART, brand koleksi global asal Tiongkok melalui karakter ikonik Molly dalam kampanye 'Slices of Joy with Molly'.

Kolaborasi ini menghadirkan rangkaian menu edisi spesial dan merchandise eksklusif bertema Molly yang ceria dan penuh warna, selaras dengan semangat generasi muda.

Seluruh menu tersedia di Pizza Hut Restaurant, Pizza Hut Delivery, dan Pizza Hut Ristorante hingga awal 2026.

Baca Juga: Fransisca Lim Perkenalkan Desain Koleksi Produk Unggulannya di Negeri Pizza

Head of Brand and Innovation Pizza Hut Indonesia Astari Fitriani menyampaikan kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Pizza Hut Indonesia dalam menghadirkan pengalaman kuliner yang kreatif dan relevan dengan gaya hidup saat ini, sekaligus menegaskan perannya untuk terus hadir di berbagai momen kebersamaan masyarakat.

"Melalui ‘Slices of Joy with Molly’, kami ingin membawa energi ceria Molly ke pengalaman makan pelanggan. Kami berharap setiap hidangan dapat menjadi pengingat untuk bersenang-senang, berbagi cerita, dan menciptakan momen seru bersama orang-orang terdekat," kata Astari Fitriani dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Sementara itu, Marketing Manager POP MART Indonesia Salli Sabarrang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Pizza Hut Indonesia.

Baca Juga: Kolaborasi Spesial PHI dan Genshin Impact dalam A Tasty Adventure with Pizza Hut

Dia mengatakan sebagai figur ikonik POP MART, Molly dikenal percaya diri, imajinatif, ceria, dan selalu membawa warna ke mana pun ia hadir.

Karena itu, kata Salli, melihat Molly hadir di meja makan bersama Pizza Hut Indonesia merupakan hal yang sangat exciting bagi pihaknya.